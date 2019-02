Raffineria Api, i parlamentari 5 Stelle: «Avviare quanto prima monitoraggio e indagine epidemiologica»

I parlamentari 5stelle Maurizio Cattoi e Mauro Coltorti sono venuti a conoscenza di una importante richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, rivolta al Ministero dell'ambiente, per conoscenza alla Regione Marche e al Comune di Falconara, in ordine allo stato di applicazione di alcune prescrizioni facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel maggio scorso all'API. Lo fanno sapere i parlamentari 5 Stelle eletti nelle Marche in una nota.

«La questione più importante, alla luce dei quesiti della nota del Ministero della Salute, è che appaiono non ancora partite né la campagna di monitoraggio delle ricadute delle sostanze nocive sui recettori umani in tutto il distretto di Falconara, né pare avviata e forse nemmeno progettata, l'indagine epidemiologica fondamentale sulla quale operare tutte le valutazioni ormai urgenti in ordine ai rischi sanitari della popolazione residente nel basso Esino», commenta il deputato Cattoi. «Allo stato delle cose a quasi un anno dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte del ministro Galletti, appare più urgente che mai recuperare il ritardo non più tollerabile nella realizzazione di queste campagne a presidio della salute, e questo prima ancora di tutte le altre valutazioni di ordine tecnico ed economico che vorrebbero far evitare un riesame dell'autorizzazione concessa», conclude Mauro Coltorti.