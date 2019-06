Raddoppio SS16, consiglio comunale compatto: ok ai nuovi espropri

Servono nuovi espropri per dare corpo al ventennale progetto di raddoppio della Statale 16 tra Ancona e Falconara, espropri che si faranno. Il consiglio comunale di lunedì ha approvato all’unanimità la delibera che proponeva la variazione urbanistica necessaria dopo che Anas aveva adeguato il progetto alle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Non solo. Palazzo degli Anziani chiederà all'Anas l'inserimento di due svincoli per il traffico veicolare.

Il progetto, come spiegato in una delle precedenti sedute consiliari dall’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini, è stato revisionato in alcuni punti e ha comportato lievi spostamenti del tracciato stradale che hanno reso necessarie maggiori superfici di esproprio. L’ultima versione del progetto esecutivo era pervenuto al Comune li scorso 16 aprile e contestualmente l’Anas aveva chiesto la proroga del vincolo sugli espropri che sarebbero altrimenti scaduti il prossimo agosto. Prima della votazione Stefano Tombolini (Sessantacento) aveva posto una questione pregiudiziale, poi respinta dall’aula. «Ci viene chiesto di votare un progetto che non abbiamo mai visto in consiglio comunale» aveva osservato Stefano Tombolini (Sessantacento). «Il progetto non è cambiato se non per alcuni lievi spostamenti degli assi stradali» ha replicato Manarini.

Due nuovi svincoli

Prima della votazione della delibera il Movimento 5 Stelle ha proposto un’integrazione all’ordine del giorno con il parere favorevole di FdI, FI, Sessantacento, Lega, Altra Idea di Città, Pd, Ancora per Ancona e Ancona Popolare. La proposta, approvata dall’aula, prevede la richiesta all’Anas di aggiornare il progetto con due nuovi svincoli (esclusi ai mezzi pesanti) che servano i territori di Falconara e Collemarino-Palombina.