Raccolta fondi: Liste civiche, ad Osimo al via la raccolta fondi per la sanità locale

OSIMO - Proseguono le iniziative a sostegno dell’emergenza Covid-19 da parte del movimento civico della città di Osimo, e da sabato 4 aprile prende il via una raccolta fondi a sostegno della sanità locale. L’iniziativa a nome del gruppo consiliare ha l’obiettivo di donare al pronto soccorso di Osimo un ventilatore polmonare di ultima generazione di cui la struttura è sprovvista attualmente.

«Il diritto alla salute e la salvaguardia della sanità, è per noi una delle priorità da mettere in campo subito - si legge nel comunicato - oggi depauperata completamente. Riuscire ad acquistare un ventilatore polmonare per la sala emergenza, significa poter trattare efficacemente pazienti critici con insufficienza respiratoria severa (quindi non trattabili farmacologicamente) anche al Pronto soccorso, permettendo loro di avere un miglioramento rapido nonché una riduzione significativa della mortalità». Stesso principio valido per l’acquisizione dei tamponi rinofaringei per Covid-19 necessari per estendere i controlli anche agli asintomatici: «sia a tutela della persona - si legge ancora- sia come misura per il contenimento dei contagi “invisibili” in breve tempo, come pure per le mascherine chirurgiche da donare al personale sanitario e di assistenza sociale, che a i cittadini che ne hanno effettiva necessità. Pertanto tutti, imprenditori, associazioni e cittadini possono partecipare attivamente all’iniziativa e sentirsi parte della ricostruzione sanitaria della città di Osimo. I consiglieri delle liste civiche come primo gesto hanno convogliato nel conto dedicato le loro indennità, così come i piccoli imprenditori stanno già dando i primi segnali di sostegno. Per partecipare all'iniziativa Aiutiamosimo nell’emergenza Covid19 è possibile inviare un bonifico sul conto Banco Marchigiano intestato al Gruppo Consiliare Liste civiche osimo Iban IT20L0849137490000150100491. Donazione emergenza Covid19».