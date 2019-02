Riavvio lavori della Quadrilatero, I 5 Stelle: «Arrivano le risposte tanto attese»

"Esprimo la mia soddisfazione per la notizia della riapertura dopo diversi mesi dei cantieri della Quadrilatero entro fine Marzo. Gli sforzi di questi mesi per trovare una soluzione non mortificante per il territorio sta avendo successo. Per formalizzare il tutto mancano alcuni passaggi fra cui la firma dell’atto di sottomissione da parte di Quadrialtero. Ora serve concludere rapidamente per avere infrastrutture perfettamente funzionali e limitare i disagi. Come sempre eserciteremo in controllo stretto sulle opere in esecuzione" così Patrizia Terzoni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

"Fortunatamente abbiamo operato a stretto contatto con il Ministro Tonninelli, Guido Perosino AD di Quadrilatero ed ANAS ascoltando il territorio, affinché non prendesse piede l'idea, avanzata da altri partiti, di cestinare i contratti in essere, cosa che avrebbe ritardato i lavori per anni. Ora si tratta di lavorare alacremente da parte di Astaldi, mentre il Governo seguirà la corretta esecuzione dei lavori affinché non ci siano ulteriori criticità" conclude la Terzoni.