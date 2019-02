Punto nascita Fabriano, il senatore M5S accusa Ceriscioli di fake news

«Il Governatore Ceriscioli, com'è sua abitudine, sta diffondendo notizie false e pretestuose riguardo una imminente chiusura del Punto Nascita di Fabriano» afferma il senatore pentastellato Sergio Romagnoli.

«Se il punto Nascite è stato sull'orlo della chiusura è proprio a causa di Ceriscioli e del precedente Governo di Centrosinistra, con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. É infatti quel Ministro e quel Governo che non ha concesso la deroga alla chiusura del Punto Nascita. Il Ministro Giulia Grillo, appena insediata, si è subito occupata della vicenda, insieme a noi, rappresentanti al Comune e in Parlamento. Dobbiamo quindi ricordare al Ceriscioli, che forse difetta di una buona memoria, la recente visita all'Ospedale di Fabriano del Presidente della Commissione Sanità Pierpaolo Sileri e del Componente della stessa Commissione Rino Marinello, entrambi del Movimento 5 Stelle, accompagnati dal Senatore Sergio Romagnoli (M5S), dalla deputata Patrizia Terzoni, dal Sindaco Santarelli e dall'Assessore Simona Lupini, e le recenti dichiarazioni del Ministro Grillo, che soltanto 2 giorni fa ha confermato la sua intenzione di rivedere la situazione complessiva dei Punti Nascita in tutta Italia, proprio per modificare la linea intrapresa dai precedenti Governi, orientati verso il programma di chiusura dei Punti Nascita che non rispettavano certi parametri, parametri, peraltro ormai non più attuali e in linea con le mutate esigenze demografiche, così come ben affermato dal ministro Grillo. In conclusione invitiamo Ceriscioli a evitare di creare allarmismi con dichiarazioni false, soltanto con lo scopo di scaricare le sue responsabilità su altri. Se il Punto Nascita di Fabriano non chiuderà lo dovremo soltanto all'impegno del Ministro Grillo e dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle sul territorio ai vari livelli, non certo al Governatore Ceriscioli che, in questi anni, al contrario si è distinto per la sua continua politica di smantellamento del Servizio Sanitario pubblico a vantaggio delle cliniche e strutture private».