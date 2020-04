Provincia di Ancona, pagamenti in deroga per non aggravare le imprese

«La Provincia di Ancona, laddove ha dovuto sospendere cantieri a causa dell'emergenza Covid-19, ha provveduto al pagamento di quanto già realizzato in deroga agli importi minimi previsti dai capitolati per non aggravare ulteriormente le condizioni delle imprese». Si legge così in una nota ufficiale da parte della Provincia di Ancona.

«Con delle determine è stato quindi dato il via a pagamenti in modo anticipato per non danneggiare troppo l'impresa che oltre a non poter produrre quanto previsto ha anche anticipato spese e lavori. Gli uffici della Provincia di Ancona sono già al lavoro per organizzare la ripartenza dei cantieri con le modalità per garantire il pieno rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori».