Pronto soccorso chiuso di notte, Sebastianelli (PDF): «Colpiti sempre i più deboli»

«Questo triste episodio, ringraziando il Cielo finito bene, è l’ennesima conferma della scandalosa politica sanitaria nella Regione Marche». Questo quanto dichiarato da Fabio Sebastianelli, presidente del Popolo della Famiglia Marche e candidato alle europee di maggio, commentando la notizia apparsa sul Resto del Carlino riguardante la vicenda della bimba di un anno la cui mamma è stata costretta a viaggiare di notte fino a Jesi per poterle dare l'assistenza pediatrica, non garantita di notte all'ospedale di Fabriano.



«Inutile ora che Asur e Regione dicano di essere pronte a correre ai ripari – ha continuato- questo episodio, come quello della nonnina, semplicemente non sarebbero dovuti accadere. Questo è il punto. Le strutture sanitarie devono avere i mezzi e il personale necessari per essere in grado di dare tutta l'assistenza possibile ai malati senza farli rimbalzare da un ospedale all'altro». «Ripropongo la domanda da me fatta in precedenza - ha concluso- se questa è la situazione attuale, cosa succederà quando ci sarà l'ospedale unico provinciale? Ai cittadini ( nel 2020) l'ardua sentenza».