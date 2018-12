Dalla pista ciclabile alle riqualificazioni, le promesse della Mancinelli per il 2019

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli sceglie di esprimere gli auguri per il nuovo anno alla città e agli anconetani tramite social network e lo fa attraverso un video dalla sua pagina Facebook in cui parla di un ritrovato “orgoglio di essere anconetani” (GUARDA IL VIDEO). La Mancinelli augura agli anconetani un felice 2019, ma annuncia già che sarà un anno pieno di novità sotto il profilo politico. Se c’è una parola che ha sempre riecheggiato nei suoi discorsi e che ha rappresentato il suo modo di presentarsi agli elettori è “concretezza”. E puntuale arriva l’elenco di quelli che, a fine anno, saranno fatti concreti realizzati dalla giunta Mancinelli e che, ad oggi, sono promesse da mantenere per il 2019.

Tutti gli obiettivi del 2019

«Vedremo la conclusione dei lavori di riqualificazione dei laghetti del Passetto - dice il sindaco - vedremo gli interventi avviati nei quartieri come la piazza di Palombare, vedremo la nuove scuole Mercantini a Palombina Nuova, vedremo la pista ciclabile da Pietralacroce a Portonovo, vedremo la nuova iniziative a Brecce Bianche dove apriremo la casa del quartiere con la presenza del custode del quartiere (…) Vedremo la partenza dei lavori di partenza del primo stralcio degli interventi agli Archi, nell’area vicino al parcheggio con la costruzione della nuova palestra, con la riqualificazione del parco della Rupe. Vedremo anche l’appalto e l’avvio dei lavori della nuova illuminazione del Fronte Mare, dalla lanterna rossa a Porta Pia. Vedremo il nuovo presidio fisso della Polizia Municipale in piazza Ugo Bassi. Il progetto del nuovo mercato di piazza d’Armi per cui abbiamo approvato qualche giorno fa l’avviso pubblico per il concorso di progettazione».