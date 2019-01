Pd, Gostoli ringrazia i circoli: «Con le Primarie inizia la vera alternativa per il Paese»

Si è conclusa la prima fase dei congresso nazionale Pd nelle Marche. Nei circoli gli iscritti hanno scelto le candidature migliori che parteciperanno alla corsa per segreteria nazionale del Partito Democratico.

I risultati parziali non definitivi, evidenziano questo trend. Zingaretti vince in tutte le province, tranne a Fermo, poco sotto il 50%. Martina raccoglie sopra il 27%, vince a Fermo e registra un buon risultato a Pesaro Urbino, mentre è terzo ad Ancona. Giachetti sfiora il 20%, meglio ad Ancona e Macerata. Il giovane Corallo è sul 2%, dato migliore a Pesaro Urbino. Hanno partecipato circa 4000 iscritti su 9000. Un dato che, al momento, sembra al di sopra della media nazionale.

“Grazie a tutti i circoli, grazie di cuore. A tutti i marchigiani del Partito Democratico che in questi giorni hanno partecipato alla prima fase del congresso nazionale. Una straordinaria occasione di confronto, discussione e coinvolgimento che riparte dal basso, dai territori”, sono le prime parole del segretario regionale Pd, Giovanni Gostoli. E aggiunge: “Nei prossimi giorni più saremo capaci di aprire porte e finestre per far crescere la partecipazione, tanto più avrà forza la costruzione di un nuovo progetto per l’Italia”.

“Adesso tutti insieme, al di là delle scelte di ciascuno, dobbiamo impegnarci per fare delle primarie un luogo di straordinaria partecipazione” - dice Gostoli - “Ognuno con la propria sensibilità verso le proposte nazionali, ma tutti capaci di spiegare che queste primarie non sono primarie qualsiasi. Sono molto di più della scelta di un nuovo segretario nazionale. Le primarie sono l’occasione per reagire, aprire porte e finestre a tutti coloro che, come noi, sentono il desiderio di costruire un’alternativa di governo per il Paese. E vogliono dare una mano, partecipando. C’è in gioco molto più del destino del Partito democratico - conclude Gostoli - C’è in gioco il futuro dei marchigiani, dell’Italia e dell’Europa”.