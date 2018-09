Il prefetto riceve il sindaco Signorini: primo incontro istituzionale

Primo incontro istituzionale, questa mattina, tra il prefetto di Ancona Antonio D’Acunto e il sindaco di Falconara Stefania Signorini. Il dottor D’Acunto ha ricevuto il primo cittadino falconarese nel palazzo della Prefettura, in piazza del Plebiscito. Il confronto ha permesso al sindaco Signorini di illustrare le prime iniziative intraprese a due mesi dall’elezione e le tematiche affrontate soprattutto in campo ambientale, settore rispetto al quale su più fronti è interessata anche la Prefettura, che ha avviato un tavolo per il monitoraggio della salute della popolazione sollecitato dalle associazioni ambientaliste. Al tavolo, appena eletta, ha chiesto di partecipare anche il primo cittadino di Falconara.

Tra gli argomenti affrontati, anche i rapporti con i Comuni limitrofi, di collaborazione istituzionale e di condivisione di grandi progetti. I principali sono quello che riguarda gli scolmatori a mare portato avanti insieme al Comune di Ancona per porre fine al fenomeno dell’inquinamento temporaneo delle acque marine e quello per il recupero della ex Montedison che vede fianco a fianco Falconara e Montemarciano. Il sindaco Signorini ha anche parlato degli incontri con le Forze dell’ordine per organizzare interventi congiunti con la polizia municipale. «E’ stato un incontro molto positivo – è il commento del sindaco Stefania Signorini – perché c’è stata sintonia su diversi aspetti. Sarò felice di ospitare appena possibile il prefetto D’Acunto nel territorio falconarese».