"Per l'informazione pubblica non esistiamo", flash mob di Potere al Popolo sotto la sede Rai

"A meno di un mese dalla fine della campagna elettorale il servizio pubblico d'informazione nazionale continua a operare come se non esistessimo". E' la presa di posizione della lista Potere al Popolo che rivendica 50mila firme raccolte, una mobilitazione popolare che ha portato alla convocazione di centinaia di assemblee territoriali in 150 diverse città, due momenti nazionali partecipati da 800 e 1000 persone. E così scatta la mobilitazione sotto la sede della Rai Marche ad Ancona alle 15,30

"Tutto questo viene completamente ignorato - prosegue la lista di sinistra con un comunicato stampa - Eppure niente di paragonabile è accaduto intorno ai processi elettorali delle altre compagini che partecipano alle elezioni nei soli ultimi due mesi. Per Potere al Popolo nessuna citazione nei TG, una sola volta la partecipazione a un talk show, pochissime nei servizi giornalistici, mentre a formazioni sempre minori, presenti su pochissimi luoghi del territorio nazionale, si riservano spazio e visibilità enormi. Parlano per noi gli esempi di +Europa e le formazioni di estrema destra come CasaPound che spesso e volentieri troviamo in prima serata deliziandoci con discorsi iper razzisti e violenti. Vogliamo che venga data un'informazione completa e veritiera, che chiunque abbia la possibilità di andare a votare il prossimo 4 marzo in maniera cosciente perchè sono state presentate con trasparenza temi e programmi anche della nostra lista. È il minimo che un servizio pubblico degno di questo nome possa fare".

Così giovedì 8 Febbraio Potere al Popolo si presenterà con i propri militanti vestiti da fantasmi "perchè l'informazione pubblica ci tratta come tali: invece noi esistiamo e pretendiamo che anche la nostra realtà venga raccontata".