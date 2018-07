Potere al Popolo apre in città: Rubini e Mentrasti aderiscono al gruppo

È iniziata ieri la campagna di adesione a Potere al Popolo con una bella e partecipata assemblea pubblica al Parco Belvedere di Posatora. Più di cinquanta persone, nonostante il gran caldo e il periodo di ferie estive si sono incontrate per conoscersi e per iniziare a discutere delle questioni che affannano e preoccupano gran parte dei cittadini. La questione del Lavoro, la precarietà e la disoccupazione, la questione della pace e il disarmo, le politiche ambientali. Forte è la preoccupazione per la deriva razzista e xenofoba che attraversa l'Italia. Per i tanti presenti, con l'adesione a Potere al Popolo, significa schierarsi in un campo preciso del campo di Lotta, contro un sistema che non piace e che si vuole fortemente cambiare. «L'assemblea è stata solo la prima iniziativa – spiega per il gruppo Claudio Paolinelli - altre seguiranno per permettere al maggior numero di persone di conoscere il programma politico di Potere al Popolo e per avviare anche ad Ancona azioni concrete di partecipazione e attività a diretto contatto con le reali problematiche locali. Siamo stati positivamente spiazzati dall'interesse dimostrato dai presenti, segno che le persone hanno voglia e necessità di partecipare e che c'è bisogno di una forza politica di sinistra che sappia comprendere e rappresentare la grande domanda di alternativa al sistema politico, economico e sociale che c'è in Italia e nel mondo».

Nella sola giornata di ieri 35 persone hanno aderito a Potere al Popolo. «Non era scontato e ne siamo felici» aggiunge Paolinelli. Tra questi Francesco Rubini, neo consigliere comunale di Altra idea di Città, e con lui diversi candidati di quella lista; Edoardo Mentrasti, storico animatore della sinistra, molti giovani e volti nuovi che fino ad oggi non avevano mai preso posizione direttamente politicamente e che adesso invece vogliono stare in prima linea. Siamo sicuri che molti altri si aggiungeranno nei prossimi giorni, sia residenti ad Ancona che nelle città vicine e li esortiamo a contattarci via mail: papancona@gmail.com o seguendo la pagina facebook di Potere al Popolo Ancona. Potere al Popolo proverà a coprire il vuoto politico che si è creato tra partiti e gente comune. Ci riuscirà solamente con le energie, l'intelligenza e l'impegno dei tanti e tante che vorranno dedicare un po' del loro tempo per questioni collettive nel nome dell'uguaglianza e della solidarietà.