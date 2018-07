Porto, il dragaggio slitta in autunno: "Triste spettacolo"

"Di anno in anno sembra che l’Amministrazione comunale si sia messa di impegno per peggiorare la situazione del porto di Numana, infatti abbiamo ricevuto la notizia che il dragaggio venga rinviato all'autunno prossimo". A rilanciare la notizia è Alessandro Selva, capogruppo di Numana nel cuore, che su questo attacca l'amministrazione comunale con un comunicato:

"Nonostante ci fossero risorse per 73.000 euro "avanzate" dai lavori di dragaggio dell'anno scorso (che furono sospesi prima di essere terminati) e nonostante il cospicuo finanziamento di 930.000 euro stanziato dal CIPE, quest'anno l'Amministrazione non è riuscita neanche a fare un mini dragaggio"nei punti più critici. A questo punto, l’unica cosa che auspichiamo è che questa sia l’ultima stagione in cui siamo costretti ad assistere a questo triste spettacolo”.