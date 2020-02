Via il traffico commerciale dal porto antico, Aic: «Pieno sostegno al comitato»

Sì allo spostamento del traffico commerciale dal porto storico. Altra Idea di Città si schiera a favore della rivalorizzazione del porto storico.

«Ciò deve necessariamente passare dallo spostamento del traffico pesante fuori dal porto antico, cosa che peraltro risulta incompatibile con il progetto del banchinamento previsto per il molo clementino - scrivono i responsabili di Aic -. Ecco perché non possiamo che sostenere convintamente la petizione che il comitato “Porto storico Ancona-valorizziamolo” ha presentato, dove si chiede lo spostamento del traffico commerciale (traghetti e di conseguenza il traffico su gomma derivante da esso) dal porto storico del Vanvitelli verso la banchina Marche (ex area Zipa). Tutto ciò prima che vengano affidate le concessioni proprio su questa zona a seguito dell’abbattimento dei silos. Una visione che si proietta verso il futuro di Ancona non può prescindere da una restituzione del porto antico alla cittadinanza, liberandolo da tutto lo smog e le reti che ne deturpano la bellezza, oltre che la salute dei cittadini».