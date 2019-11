Ponte San Carlo, Jesiamo: «La ricostruzione non è solo una questione locale»

«La questione ponte San Carlo non è solamente una questione jesina. Sono mesi che il sindaco e la Giunta intervengono presso tutti livelli istituzionali per rimarcare l’importanza del problema, tentando di coinvolgere Anas, Provincia, Regione e Stato. Finalmente la Regione, mediante un inatteso comunicato stampa dell’assessora Bora, ammette il ruolo strategico del Ponte San Carlo di Jesi, inquadrandolo come asse viario non solo cittadino, ma autentica connessione e snodo di collegamento stradale inter-provinciale».

Così il gruppo consiliare Jesiamo, che in una nota aggiunge: «Riconoscendo questo, l’assessora del Pd dà ragione a chi ha sempre sostenuto che la ricostruzione del San Carlo non possa essere interamente pagata con risorse proprie del Comune, spiazzando così anche il Pd locale molto insistente in uno spostamento di risorse locali sull'opera. Non solo. Adesso la ricostruzione del ponte è un impegno prioritario anche per l’agenda politica regionale, dal momento che è stata pubblicamente garantita la disponibilità a cofinanziarne la realizzazione. E’ una promessa importante e precisa, pertanto siamo sicuri che troverà già immediata applicazione nei capitoli di bilancio di previsione regionale che a breve saranno discussi e approvati in Consiglio regionale. Proprio in linea con la mozione approvata in Consiglio Comunale, sarà immediata cura dell'amministrazione cittadina convocare un tavolo tecnico con tutti gli attori principali impegnati nella ricostruzione del Ponte San Carlo. Il Comune di Jesi c’è e farà la sua parte, pertanto attendiamo fiduciosi gli importi di investimento che la Regione intenderà stanziare».

«Così come fatto per il Comune di Senigallia, dove la Regione ha praticamente finanziato in toto il nuovo ponte 2 Giugno - concludono i gruppi consiliari di Jesiamo - anche il Comune di Jesi, stando alle dichiarazioni dell’assessora, gioverà di un sostanzioso contributo regionale per indire in tempi strettissimi la gara d'appalto, vista anche l’imminente presentazione del progetto esecutivo».