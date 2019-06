Cambio al vertice della Polizia Municipale, Berardinelli: «Scelta inspiegabile»

«Il cambio al vertice della Polizia Giudiziaria Municipale è veramente inspiegabile. Dopo i numerosi successi delle indagini effettuate, da quella sulla Prostituzione a quella sull’assenteismo, non riferendosi solo a quella all’interno della Polizia Municipale, dall’ultima indagine sulla sicurezza della Biblioteca comunale a quelle in affiancamento alle Forze dell’Ordine, tutte meritevoli di encomi e premi, invece di una promozione arriva una retrocessione. E il rischio del ridimensionamento della struttura, dopo le richieste più volte esplicitate della Mancinelli, di occuparsi di altro e non di Giudiziaria, è purtroppo molto attuale. Tutto veramente inspiegabile o, forse, assolutamente comprensibile». Così il consigliere comunale di Forza Italia Daniele Berardinelli commenta la scelta dell'’Amministrazione comunale di rimuovere dall’incarico il maggiore Marco Caglioti.