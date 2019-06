Polizia locale, mancato pagamento del salario accessorio: interrogazione della Lega

Sul il mancato pagamento del "salario accessorio" dei lavoratori del Comune, in particolare della Polizia locale, il consigliere della Lega del comune di Falconara Stefano Caricchio ha presentato un'interrogazione consigliare.

"Sono ormai diversi mesi che non percepiscono l'indennità di turno, reperibilità e straordinari e senza che nessuno abbia, ad oggi, dato spiegazioni. La lega si fa portavoce delle istanze dei lavoratori chiedendo direttamente al Sindaco di saldare l'arretrato ( circa 4 mesi) ma soprattutto, di garantire per il futuro affinché fatti del genere non debbano più accadere. E' poco corretto e trasparente non aver tempestivamente informato e motivato la mancata liquidazione dei compensi, ci hanno sempre raccontato che sulle casse dell'Amministrazione, gravano i debiti della gestione Carletti ma a noi sembra che anche l'attuale , visto i debiti con i lavoratori, non segua un percorso radicalmente opposto, certo gli importi sono diversi ma per un dipendente, 100/200 euro al mese in meno, possono diventare un bel sacrificio.Vigileremo sull'accaduto a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori affinché non ci siano ripercussioni sul prezioso servizio svolgono per l'intera Comunità".