Politiche 2018, in provincia arriva il vicepresidente del Senato Calderoli

Dopo il tour di Matteo Salvini nelle Marche, martedì 13 febbraio sarà il Vicepresidente del Senato Roberto Calderoli a visitare la provincia di Ancona. L’ex Ministro per le Riforme nella sua prima tappa marchigiana incontrerà, alle 16,30, gli imprenditori della zona all’Univel Managment Company di via Pigini a Castelfidardo.

Alle 18 sarà ad Ancona per un incontro con la stampa all’Hotel City di via Matteotti, dove per l’occasione saranno presenti anche i candidati della Lega nelle Marche. In ultimo si sposterà poi ad Osimo per un aperitivo elettorale alle 19, 45 al ristorante Ada di Via Molino Mensa. Alla fine intorno alle 21, il tour si concluderà con un incontro pubblico.