Politiche 2018, Baldelli (Fdi): "Risarciremo con Titoli di Stato i risparmiatori beffati da Banca Marche"

Antonio Baldelli, capolista di Fratelli d'Italia per la Camera nel collegio Marche nord delle province di Pesaro e Ancona, interviene a sostegno dei risparmiatori truffati di Banca Marche. "Se eletto mi attiverò subito in Parlamento affinché i risparmiatori beffati da Banca Marche e da altri istituti di credito siano risarciti con Titoli di Stato. Finora la sinistra al governo ha pensato solo a salvare i banchieri e ha abbandonato i risparmiatori. Sono stati abbandonati gli obbligazionisti che hanno acquistato nel mercato secondario così come gli azionisti. Tantissime le famiglie e gli anziani pensionati che, nel nostro territorio, hanno perso tutti i loro risparmi a causa del crac di Banca Marche, di Banca Etruria e degli iniqui provvedimenti del Governo Renzi-Boschi. Tantissimi anche i piccoli imprenditori rimasti truffati".

Baldelli inoltre anticipa: "Con la prossima legislatura Fratelli d'Italia si mobiliterà per istituire una nuova Commissione parlamentare che sia davvero d'inchiesta per fare luce sulle vicende dei vari crac delle banche e sulle responsabilità amministrative e politiche, anche locali, come nel caso di Banca Marche".