La strada del Conero come una pista, Forza Italia: «Il Poggio esiste per la sindaca?»

Il coordinamento comunale di Forza Italia denuncia il grave ritardo maturato dall'Amministrazione Mancinelli nella gestione della viabilità in zona Poggio e alla pericolosa situazione a cui sta esponendo quotidiana i cittadini in termini di sicurezza.

«Sono ormai tre anni che i cittadini residenti chiedono l'istallazione di un autovelox sulla strada che collega la città di Ancona da Pietralacroce a Sirolo senza ottenere però alcun riscontro - scrive il commissario comunale Teresa Stefania Dai Pra’ -. A distanza di anni nessun intervento è stato attuato e i cittadini rischiano quotidianamente la vita, soprattutto nel periodo estivo, per l'eccessiva velocità di motociclisti e automobilisti. È doveroso da parte della Giunta Mancinelli provvedere in tempi rapidi al posizionamento almeno di dossi dissuasori per tutelare residenti e cittadini che percorrono quel tratto di strada quotidianamente sia a piedi che in bicicletta».

«Ricordiamo che in questa stessa strada si sono verificati numerosi incidenti mortali ed è quindi necessario non esitare ulteriormente. Forza Italia Ancona diffida formalmente il sindaco e la sua Giunta annunciando una serie di iniziative a favore dei residenti, pronta a scendere in strada al fianco dei cittadini residenti e denunciare nelle sedi opportune l'assenza o peggio l'omissione di provvedimenti ed opere ormai improcrastinabili».

