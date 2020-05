Piste ciclabili, Eliantonio (FdI): «Nessuna cura per le ciclabili già esistenti»

ANCONA - «Gli appassionati e i grandi sostenitori della mobilità sostenibile saranno ancora in fibrillazione, avranno ancora tanta adrenalina in corpo da smaltire dopo l'annuncio di nuove piste ciclabili in città; l’ultima pietra miliare infatti è il percorso via Marconi-piazza Kennedy appena approvato». A parlare ironicamente è Angelo Eliantonio, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che durante l'ultima seduta ha interrogato la Giunta Mancinelli e l'assessore Foresi sullo stato di degrado in cui versano alcuni percorsi già presenti in città.

«In questa Ancona sempre più green - ha proseguito sarcasticamente Eliantonio - c'è una pista ciclo pedonale a Ponterosso che partirebbe da piazza Salvo d’Acquisto, attraverserebbe un piccolo ponte di via Ruggeri, poi una serie di palazzi dell’Erap, questione che meritrebbe approfondimento, attraverserebbe in seguito il ponte di via Flavia che però risulta inagibile, e passando per lo Skate Park terminerebbe nei pressi del campo sportivo. Abbiamo cercato di capire quali sono le condizioni reali del tracciato e le intenzioni dell’amministrazione Mancinelli rispetto a questa situazione. L'assessore alle manutenzioni Foresi ha riferito che, dopo aver commissionato degli accertamenti e delle prove di laboratorio sul calcestruzzo del ponte inagibile e chiuso da più di un anno, si deciderà se l'area sarà soggetta ad intervento globale di recupero o parziale. Crediamo che prima di fare altri annunci sia necessario occuparsi delle piste ciclabili già esistenti e che versano in condizioni vergognose. Il problema non è tanto realizzarle ma renderle fruibili e occuparsi della loro cura, della loro manutenzione, altrimenti quelli fatti in questi giorni sulla mobilità sostenibile sono solo annunci ridicoli».