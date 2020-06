Ciclabile Archi-centro, Eliantonio (FdI): «Primo giorno di lavori e già primi disagi»

ANCONA - «Al netto del fatto che ogni annuncio, ogni progetto dell'amministrazione Mancinelli relativo a nuove piste ciclabili rappresenta solo misera propaganda per pochi considerate le condizioni in cui versano i percorsi ciclo pedonali già presenti in città, siamo preoccupati per i disagi che già si registrano fra via XXIX Settembre e via Marconi per mezzi e conducenti Conerobus». Così Angelo Eliantonio, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia che in merito a questo tracciato presenterà un'interrogazione urgente al sindaco e alla giunta in occasione del prossimo Consiglio comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa mattina sono stati avviati i lavori per la pista ciclabile che dovrà collegare la zona della stazione con il centro città. La striscia rossa che delimita il percorso, oltre a restringere pericolosamente e in maniera considerevole per un autobus la corsia in prossimità della curva che costeggia Porta Pia e dove è presente anche un muretto spartitraffico, potrebbe provocare spesso scarrucolamenti per i filobus, come successo già più volte durante la giornata di oggi, a causa della nuova traiettoria da percorrere, decentrata rispetto alla linea aerea di contatto ad alta tensione. Ogni volta che questo avviene il conducente è costretto a fermare il mezzo, scendere e aggiustare manualmente le aste di captazione dell'energia elettrica; considerando che quel tratto di strada è percorso da linee urbane ed extraurbane ogni 5 minuti, il rischio di un aumento esponenziale di code in una zona già molto trafficata è evidente. Il paradosso dunque di realizzare una pista ciclabile per abbattere emissioni e crearne invece più del doppio. Un altro importante aspetto da chiarire è poi quello della sicurezza di chi scende dal bus in prossimità delle fermate proprio sulla stessa ciclabile e la contestuale ed eventuale discesa per i disabili. Per questo chiederemo chiarimenti durante la prossima seduta del Consiglio comunale prevista per Lunedì prossimo».