Pista ciclabile, Quacquarini (M5S): «C’erano altre manutenzioni da fare in quella zona»

Ancora polemiche sulla pista ciclabile di via Marconi e via XXIX settembre. «Oltre i problemi che abbiamo già messo in luce nei giorni scorsi, come non mettere in evidenza l'abbandono ed il degrado in cui essa è stata realizzata?- scrive il consigliere comunale M5S Gianluca Quacquarini- quasi 30 mila euro per un'opera provvisoria che non è stata imposta da nessun decreto come falsamente continuano ad affermare dalla Giunta e poi ci sono i pericoli da anni presenti in quella zona che rimangono tutti lì. Il muro della passeggiata di via XXIX Settembre è così da anni- fa notare Quacquarini- eppure dicono che la "pista ciclabile" sia un bel biglietto da visita anche per i turisti che arriveranno e potranno sfruttarla. Muro pericolante e sbriciolato da anni che non garantisce nessuna sicurezza e che nessuno si è preoccupato di sistemare. Certo, una manutenzione di un muro non garantisce alla sindaca conferenze stampa, tagli di nastri e i complimenti dei suoi giannizzeri- scrive ancora Quacquarini- una nuova "pista ciclabile", scambiata per "La Grande Opera" da intestarsi è un risultato da portare in evidenza... basta NON guardarsi intorno però dove abbandono e degrado restano quelli. Ma poi: se è una "pista ciclabile" provvisoria perché fare la cerimonia di inaugurazione come già annunciato?- continua il consigliere M5S- se è una cosa temporanea in attesa di quella definitiva si risparmi questi ulteriori risorse previste per la cerimonia di inaugurazione e si metta in sicurezza il muro di via XXIX Settembre che aspetta la riparazione da anni. Per una volta il Sindaco rinunci allo sfarzo delle sue cerimonie, a qualche titolo per alimentare il suo ego e pensi alla manutenzione della città».

«Sono stati già spesi 30 mila euro per questa "pista ciclabile" definita provvisoria e ci si è scordati ancora una volta della sicurezza dei cittadini anconetani, del decoro nei confronti dei turisti in arrivo e soprattutto del buonsenso – continua Quacquarini - di solito passano alcuni anni per cui un'opera di questo genere abbia bisogno di manutenzione. Invece questa nuova "Grande Opera" della Sindaca nasce già in mezzo all'abbandono ed al degrado con il muro di via XXIX Settembre da anni pericolante e mai messo in sicurezza. Insomma sappiamo già che fine farà questa pista provvisoria...

Siamo proprio speciali ad Ancona»