Piscina al Passetto off limits per i disabili, Rubini: «Presto interrogazione in Consiglio»

«Dopo la denuncia arrivata da più parti rispetto alla condizioni di quasi totale inagibilità della spiaggia di Portonovo ai disabili, siamo a denunciare un'altra situazione in cui le barriere architettoniche sono a contraddistinguere negativamente la nostra città. Ci riferiamo alla piscina del Passetto che ormai da alcuni mesi, a causa dei lavori ai laghetti del Passetto, risulta raggiungibile solo ed esclusivamente dalla scalinata di Via Thaon de Revel. Scalinata priva di qualsiasi supporto e/o strumento per la discesa dei disabili i quali sono quindi impossibilitati a raggiungere la struttura natatoria in autonomia. In merito alla questione interrogheremo la giunta alla prima seduta utile del Consiglio Comunale convinti che non sia più possibile accettare tali e ripetute violazioni dei più basilari diritti delle persone con disabilità». Così Francesco Rubini , capogruppo Altra Idea di Città