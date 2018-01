Piscina comunale, l'assessore Coltorti: «Si riprenda il dialogo»

«Abbiamo fatto tutto il possibile per ricucire i rapporti tra la Nuova Sportiva che gestisce la piscina comunale e la Pallanuoto Jesina. Purtroppo non ci siamo riusciti e di questo ci dispiace». Così l’assessore allo sport Ugo Coltorti dopo la nota della Pallanuoto Jesina.

«Come proprietari dell’impianto - sottolinea Coltorti - abbiamo il dovere di verificare che il soggetto gestore rispetti per intero le disposizioni del bando che si è aggiudicato. E, sotto questo profilo, non ci risulta che vi siano state inadempienze. Confidiamo che possa presto ripristinarsi un positivo dialogo tra le due società, nell’interesse di tutti, atleti in primis. L’Amministrazione comunale si dichiara pienamente disponibile a svolgere la propria parte affinché ciò avvenga il prima possibile e con pieno soddisfacimento di entrambe le parti».