Terremoto, Architetti Ancona: “Nessuno conosce problemi territorio come Farabollini»

«Ci congratuliamo con Piero Farabollini per la nomina a Commissario straordinario per la gestione del post terremoto del centro Italia. Il Governo ha fatto una scelta che ci rende felici. Il geologo, con il quale abbiamo collaborato spesso nel corso degli ultimi mesi, ha lavorato “sul campo” fin da subito e conosce, forse meglio di chiunque altro, la situazione di disagio che sta vivendo la nostra Regione, di gran lunga la più colpita dagli eventi sismici del 2016» Questo il commento di Donatella Maiolatesi, presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Ancona.

«Piero porterà le sue competenze e la sua esperienza nelle istituzioni. E la nostra speranza è che il suo contributo, da marchigiano, possa essere decisivo per la rinascita e la ricostruzione dei nostri territori. Fino ad oggi abbiamo vissuto ritardi e lungaggini che non possono più essere accettate. Ricordiamo che nelle Marche gli sfollati sono ancora migliaia, che le ristrutturazioni e i restauri degli immobili procede a velocità impercettibile e che gli appalti per la ricostruzione, sia privata che pubblica, sono fermi anche per mancanza di personale. Tutti problemi che, insieme a Farabollini, denunciamo da tempo. Il nuovo commissario ha di fronte a sé un lavoro enorme ma vogliamo dirgli, in modo chiaro, che da parte nostra avrà tutto il sostegno di cui avrà bisogno» conclude Donatella Maiolatesi.