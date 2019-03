Piano socio-sanitario, Pergolesi (M5S): «Basta con le sedute a porte chiuse»

Sono iniziate oggi, 21 marzo, le audizioni con i portatori di interesse per approfondire il nuovo piano socio-sanitario proposto qualche settimana fa dalla giunta. Questo il commento di Romina Pergolesi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che annuncia una mozione per far sì che questi confronti siano trasparenti: «Credo che su questioni così importanti, come lo è la salute dei cittadini – dice Pergolesi -, lo streaming video delle audizioni sia imprescindibile. È fondamentale che le persone sappiano chi è a loro fianco e lotta concretamente per risolvere i problemi e con quali modalità. Ricordo che in Parlamento e in altre regioni questo già avviene con l'impiego di poche e semplici risorse. Ebbene, i lavori, ma soprattutto gli interventi delle audizioni, devono essere visibili da tutti, visto che nemmeno dal verbale è possibile avere un dettagliato resoconto della discussione. Ho intenzione di presentare una mozione per ottenere maggiore trasparenza, vediamo se le altre forze politiche avranno il coraggio di votare a favore».