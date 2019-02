«Quella rotatoria è pericolosa per i pedoni», il centrodestra unito lancia la petizione

Una raccolta di firme per chiedere modifiche urgenti della viabilità stradale della rotatoria tra via Tenna e via Conca. Una rotatoria ritenuta pericolosa dai promotori, il gruppo comunale di Forza Italia. Tesi sposata da tutto il centrodestra e dalla civica Ancona 60100. «Il centrodestra è al fianco degli anconetani e in questo caso dei torrettani. purtroppo fin dall'inizio, anche prima della creazione della rotatoria, hanno mostrato perplessità che sono culminate con la disgrazia avvenuta a dicembre» spiega Teresa Daiprà, coordinatore comunale degli azzurri. Nella raccolta firme si mettono in evidenza i problemi («camion che invadono la corsia, la scarsa visibilità della segnaletica, le strisce pedonali messe all’uscita e non ben evidenziate» elenca la Daiprà) e si suggeriscono soluzioni. Il centrodestra chiede di rimuovere la vecchia segnaletica, restringere la rotonda centrale per ampliare la carreggiata, di illuminare adeguatamente l’area e di installare un semaforo temporaneo in vista della realizzazione di un ponte pedonale per attraversare in tutta sicurezza.

«Speriamo che il sindaco del mondo, tra un tour televisivo e un altro, trovi il tempo per occuparsi di Torrette» conclude la forzista. Petizione al via il 2 marzo in piazza Villa Turris a Torrette e in piazza d’Armi. «La giunta aveva detto che avrebbe realizzato un sovrappasso ma poi ha cambiato idea – sottolinea Daniele Berardinelli, consigliere di Fi – ora vuole ralizzare un’altra maxi rotatoria nella parte alta di via Conca per accedere all’ospedale: siamo contrari perché creerebbe ulteriore traffico e inquinamento». Per la Lega, con la coordinatrice Antonella Andreoli «la rotatoria è stata realizzata senza fare prima uno studio sulla viabilità e sugli attraversamenti pedonale» trovando l’appoggio di Massimo Meles (Udc). Angelo Eliantonio, Fdi pungola sull’uscita Ovest e Stefano Tombolini, Ancona 60100, accusa la giunta di «continunare a non dare risposte sulla viabilità».

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery