In difesa delle periferie, le mozioni dei consiglieri Rapa e Giancarli

Il Capogruppo di Uniti per le Marche Boris Rapa in collaborazione con il Consigliere regionale PD Enzo Giancarli, assieme alla maggioranza tutta, ha fortemente voluto la risoluzione approvata ieri in aula riguardante il ripristino dei fondi eliminati dal Governo (oltre 50 milioni di Euro) per il recupero delle periferie di importanti città delle Marche (Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo e Urbino), impegnando così il Presidente e la Giunta regionale a porre in essere ogni iniziativa nei confronti del Governo, del Parlamento e della Conferenza Unificata affinché vengano ripristinati i finanziamenti previsti dal "Bando Periferie", destinati a molteplici interventi anche nel territorio della regione Marche.

Un intervento dalla connotazione fortemente propositiva e politica che ha lo scopo di sostenere il recupero, oltre che urbanistico anche sociale e la messa in sicurezza di ampie aree di importanti città con esiti positivi per l'intero territorio e cittadini marchigiani. Ancora un volta Uniti per le Marche ha dimostrato di dare risposte veloci e concrete alle vere esigenze dei cittadini marchigiani.