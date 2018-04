Niente sale pubbliche ai fascisti, il Pd attacca Brandoni: «Il suo no è inaccettabile»

«L'atteggiamento dell'amministrazione Brandoni, che rigetta l'odg "No sale pubbliche ai fascisti" presentato congiuntamente da Pd e Cic, è assolutamente inaccettabile. E la foglia di fico dei presunti tecnicismi e formalismi regolamentari dietro cui si nascondono per dirci no è ancora più imbarazzante». Questo l'attacco del Partito democratico falconarese all'Amministrazione Brandoni.

«Ci mettessero la faccia il Sindaco o Presidente del consiglio invece dei tecnici. Noi eravamo assolutamente convinti che ci sarebbe stato un unanime consenso su questo documento. A maggior ragione dopo i fatti di Macerata e nell'approssimarsi della ricorrenza del 25 aprile. E invece è arrivato il niet. Poveri ingenui noi! Un atteggiamento, quello dell'amministrazione, che la dice lunga su come intendano la storia e i valori repubblicani. Ma nonostante tutto, noi andiamo avanti e il 25 aprile porteremo nelle strade questi principi, partecipando con orgoglio alla manifestazione di "Falconara città aperta" insieme a tanti altri cittadini e associazioni che ancora ritengono il fascismo un pericolo e la resistenza un valore quanto mai attuale».