Pd, Loredana Pistelli nuova Presidente dell'Assemblea provinciale anconetana

ANCONA - A seguito delle dimissioni dal ruolo di Presidente provinciale della senatrice Silvana Amati è stata eletta Presidente, durante l'Assemblea provinciale di venerdì 12 aprile tenutasi presso la Casa del Popolo di Jesi, Loredana Pistelli.

La dottoressa Loredana Pistelli, laureata in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, è stata Segretaria Nazionale FILTEA e Segretaria regionale CGIL Marche, Assessore al Comune di Ancona durante la Giunta Sturani e Assessore Regionale con il Governatore Spacca. Inoltre nella prima Giunta Mancinelli ha ricoperto l'incarico di Capogruppo in Consiglio comunale. Attualmente è componente dell'Assemblea nazionale PD. «Da parte della Segretaria Sabrina Sartini e della Segreteria provinciale tutta - si legge in una nota ufficiale - un grande in bocca al lupo a Loredana per questo suo nuovo impegno nel PD provinciale».