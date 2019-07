Presunto stupro al Passetto, Sebastianelli (PdF): «Serve maggior sicurezza»

«Due episodi ad Ancona, diversi nel tipo di violenza ma che evidenziano la necessità di una maggior sicurezza». Così ha dichiarato Fabio Sebastianelli, presidente del Popolo della Famiglia Marche commentando le notizie della tentata violenza ad Ancona e dell'aggressione in spiaggia a Palombina Nuova

«È impensabile - commenta - che zone frequentate come la spiaggia di Palombina o vicine ai luoghi frequentati, come la spiaggia del Passetto, la sera in estate non siano vigilati. Invito il Sindaco di Ancona, per la sicurezza dei cittadini, ad aumentare la presenza di pattuglie di Polizia Municipale anche a piedi, in città e nei luoghi più frequentati in particolare le sere del periodo estivo, in cui è maggiore l'affluenza di persone».