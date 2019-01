Pd, i circoli al voto: nelle Marche Zingaretti vince sfiorando il 50%

Congresso Pd: nelle Marche vince la mozione di Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio, secondo i primi dati diffusi a livello regionale, ha ottenuto il 49,9% dei voti degli iscritti. Secondo posto per l'ex segretario Maurizio Martina in ticket con Matteo Richetti (27,56%) e terzo per Roberto Giachetti candidato in tandem con Anna Ascani (19,77%). Tra gli outsider Dario Corallo ottiene il 2,15%, Maria Saladino 0,42% e Francesco Boccia 0,20%. Ai congressi di circolo, che dovevano selezionare i candidati chiamati a giocarsi il posto da segretario nazionale alle primarie del 3 marzo, hanno partecipato 4.000 marchigiani su poco piu' di 9.000 iscritti. Zingaretti vince in tutte le province, tranne Fermo, superando il 50% a Ascoli Piceno e Macerata e sfiorandolo anche a Pesaro Urbino e Ancona. Martina vince a Fermo, e' secondo a Pesaro Urbino mentre giunge terzo, dietro a Giachetti, ad Ascoli Piceno, Ancona e Macerata. I risultati. A Pesaro Urbino 1.165 votanti: 564 Zingaretti, 409 Martina, 140 Giachetti, 46 Corallo, 4 Saladino, 2 Boccia. A Macerata 712 votanti: 377 voti Zingaretti, 191 Giachetti, 136 Martina, 5 Saladino, 2 Corallo e 1 Boccia. Ad Ascoli Piceno 570 votanti: 315 Zingaretti, 126 Giachetti, 110 Martina, 16 Corallo, 2 Saladino e 1 Boccia. A Fermo 449 votanti: 214 Martina, 193 Zingaretti, 39 Giachetti, 2 Corallo, 1 Saladino e 0 Boccia. Ad Ancona 1.104 votanti: 548 Zingaretti, 295 Giachetti, 232 Martina, 20 Corallo, 5 Saladino e 4 Boccia