Avvicinarsi alla politica col Partito Democratico, assemblee e percorsi formativi

Ottobre intenso per il Partito Democratico di Falconara Marittima, che riparte da una assemblea aperta ad iscritti e simpatizzanti domenica alle ore 9,45 al Centro culturale “Pergoli” in piazza Mazzini. La chiamata arriva dalla segretaria cittadina Loredana Pettinelli, che scrive:

“Cara amica, caro amico, dopo l’intensa e difficile estate che ha attraversato la politica italiana trovo doveroso fissare un incontro per confrontarci e condividere idee e riflessioni sui cambiamenti avvenuti nel Partito Democratico e in quelli occorsi nella composizione del Governo nel quale ora siamo protagonisti. Un cambio di paradigma netto: così il Partito Democratico sta avviando questa nuova e inaspettata avventura di Governo. Questo è il momento di ridare massima centralità al partito e alla sua attività, non delegando l’azione e l’elaborazione politica al Governo”.

Il Pd nelle piazze

Appuntamenti pubblici anche nelle piazze: il 3 ottobre in piazza Mazzini, dalle 10 alle 12, il 5 ottobre a Falconara, zona Ville, dalle 10 alle 12, il 5 ottobre a Castelferretti, in piazza della Libertà, di fronte la chiesa, dalle 17,30 alle 19 e domenica 6 ottobre, in contemporanea con l'assemblea, in piazza Mazzini a Falconara Marittima.

Percorso formativo per giovani amministratori e chi si avvicina alla politica

Giovedì prossimo, dalle 19 alle 22, al centro di formazione IAL di via Baldelli 23 a Falconara, ci sarà anche il secondo incontro del percorso formativo: “Un' Europa più intelligente” con il prof. Donato Iacobucci, ordinario all’Università Politecnica delle Marche, dipartimento di ingegneria. Un corso rivolto ai giovani sotto i 40 anni di età: nuovi consiglieri comunali, giovani che fanno parte di associazioni, giovani laureandi o laureati curiosi. L'obiettivo è comunicare ai giovani che la politica è una cosa importante per la comunità e per la propria crescita.

IL PROGRAMMA

giovedì 3 ottobre - “Un' Europa più intelligente”

Prof. Donato Iacobucci - Ordinario Univ.Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria

giovedì 17 ottobre - “Un’ Europa più vicina ai cittadini”

Alessandro Valenza - Esperto in Politiche europee, Soc. T33 di Ancona

giovedì 31 ottobre - “Un’ Europa più connessa”

Ida Simonella - Assessore del Comune di Ancona, Attività produttive, Relazioni internazionali, Trasporti, Bilancio

giovedì 14 novembre - “Un’ Europa più sociale”

Prof. Ugo Ascoli - Ordinario Univ.Politecnica delle Marche , Dipartimento scienze economiche e sociali

giovedì 28 novembre - “Un’ Europa più verde”

Prof. Roberto Papa - Ordinario Univ.Politecnica delle Marche, Dipartimento di Agraria

SEDE: Centro di formazione IAL, via Baldelli 23, Falconara Marittima, dalle ore 19:00 alle 22:00

Gli interessati possono contattare Loredana Pettinelli al 338624162 o Roberto al 3389044175, o scrivere alla mail segreteria@pdfalconara.it.