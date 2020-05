Parrucchieri ed estetisti, l'obiettivo è quello di anticipare la riapertura al 18 maggio

ANCONA - «Estetisti e parrucchieri, l'obiettivo e' la riapertura di questi esercizi gia' da lunedi 18 maggio». Lo scrive l'assessore regionale alle Attivita' produttive delle Marche, Manuela Bora, in un post su Facebook con cui conferma che domani si terra' una simulazione delle due attivita' nel rispetto del protocollo condiviso con le categorie. A scriverlo l'Agenzia Dire.

«Continua il nostro lavoro per la riapertura delle attivita' in modo responsabile, coniugando le esigenze di cittadini e imprenditori con quelle dettate dalla prudenza e dalla sicurezza- dice Bora-. Per quanto riguarda estetisti e parrucchieri, faremo di tutto per riaprire al piu' presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Ecco perche' abbiamo condiviso un protocollo con associazioni di categoria, Asur e ufficio igiene regionale. Su questo tema possiamo e vogliamo fare da apripista a livello nazionale. Domani realizzeremo la simulazione di questo protocollo: se dara' esito positivo, l'obiettivo e' la riapertura di questi esercizi gia' da lunedi' 18 maggio". Bora ricorda poi che con il decreto 146 la Regione Marche consente ai negozi di vicinato "di anticipare l'orario di apertura alle 7 del mattino».