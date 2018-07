Parlamentari marchigiani, tutte le presenze in Aula dopo i primi 4 mesi

Presenze parlamentari marchigiani: in 5 collezionano il 100% di presenze. Primatista per assenze invece il deputato Andrea Cecconi (Misto) che ha partecipato a 18 votazioni su 220. Sul sito di Openpolis e' possibile monitorare costantemente l'attivita' dei 24 parlamentari marchigiani che partecipano alla 18esima legislatura. A renderlo noto è l'agenzia di stampa DIRE. Una legislatura iniziata ufficialmente il 23 marzo anche se il Governo ha giurato soltanto il primo giugno. E da lì e' iniziata l'attività vera e propria. Tra i deputati 5 Stelle Roberto Cataldi ha un tasso di presenza dell'87,37%, Maurizio Cattoi del 98,18%, Mirella Emiliozzi del 95,91%, Paolo Giuliodori del 100% (ha partecipato a 220 votazioni su 220), Martina Parisse del 99,09%, Roberto Rossini del 23,18%, Rachele Silvestri del 97,73%, Patrizia Terzoni del 90%. Tra i dem invece Alessia Morani si attesta sul 94,55% e Mario Morgoni sfiora il risultato pieno con il 99,55% (ha saltato solo una votazione). Come lui il leghista Luca Rodolfo Paolini (99,55%) mentre i suoi colleghi del Carroccio Tulio Patassini e Giorgia Latini si fermano rispettivamente al 95,91% e all'80%.

Tra gli stacanovisti anche Simone Baldelli (Fi) con il 100% di partecipazione alle votazioni mentre Francesco Acquaroli (Fdi)si ferma al 97,73%. 'Pecora nera' Andrea Cecconi (Gruppo misto) che ha un tasso di presenza all'8,18%. "Le presenze si calcolano in base al numero di votazioni- spiega Cecconi- ed io nelle ultime due settimane, in cui si e' votato molto, sono stato assente per la nascita di mia figlia. Da settembre tornero' a livelli piu' consoni. La scorsa legislatura il mio tasso di presenza si attesto' intorno al 70%". Al Senato numeri ancora piu' alti, per via di una maggioranza piu' risicata. Tra i 5 Stelle Giorgio Fede ha partecipato al 98,51% delle 201 votazioni che si sono tenute a Palazzo Madama, Mauro Coltorti al 99% ma solo perche' in due sedute era impegnato in 'missione', Donatella Agostinelli e Sergio Romagnoli al 99% mentre Rossella Accoto centra l'en plein con il 100%. Sempre presenti anche Giuliano Pazzaglini (Lega) e Francesco Verducci (Pd) mentre Andrea Cangini (Fi) si ferma al 92,04%.