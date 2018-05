Parco urbano, dal progetto "scompare" l'anfiteatro: interrogazione di Rabini

In questi giorni la Giunta Comunale ha annunciato l'inizio dei lavori per il nuovo Parco Urbano “La Cupetta”, un'area a ridosso di Via Loretana presso il campo sportivo. Una programmazione di alcuni anni fa che era legata all'espansione residenziale (2 comparti chiamati CR2A e CR2B ) di edilizia convenzionata. Ora, terminata la fase dedicata alla costruzione dei due comparti, l'Amministrazione Comunale ha presentato il progetto dell'area verde prevista, ma c'e' una cosa che non porta al Capogruppo di Operazione Futuro Lorenzo Rabini.

"Infatti – dichiara proprio Rabini – confrontando le due progettazioni , quella originale del 2002 e quella del 2018, non può non risaltare una grande differenza rispetto all'originale programmazione, vale a dire la mancanza in questo nuovo progetto dell'Anfiteatro, che era certamente tra le peculiarità di pregio dal punto di vista ambientale-paesaggistico e per l'importanza di avere, in particolar modo durante il periodo estivo, una bella ambientazione dedicata ai concerti, spettacoli, avvenimenti di carattere sportivo, culturale, turistico. Insomma – conclude Rabini – questa “sparizione” , questo Anfiteatro che si è perso per strada, contribuisce in negativo rispetto al progetto originale alla valorizzazione di quell'area, che ha avuto già enormi problemi da tanti punti di vista, da quello della viabilità interna ed esterna ai due comparti edificatori, alla occupazione degli appartamenti costruiti in particolare nel comparto CR2B che non hanno avuto mercato (con la conseguenza di aver dovuto anche cambiare il regolamento di edilizia convenzionata) , alla costruzione dei parcheggi, fino ad arrivare dunque anche all'area verde con un grande “vuoto” rispetto al passato.” Le motivazioni dell'assenza dell'Anfiteatro dalla nuova progettazione del parco urbano sono già al centro di una precisa interrogazione da parte di Operazione Futuro".