Parcheggio San Martino, Rubini e Quaquarini: «Sindaco arrogante conferma il progetto»

«A seguito di numerose proteste e ripetute richieste, si è tenuto oggi pomeriggio presso la sala giunta del Comune l’incontro tra i residenti di Via Torrioni e zone circostanti e il Sindaco alla presenza degli assessori Foresi , Sediari e Manarini accompagnati dai progettisti e dall’amministratore unico di Mobilità e Parcheggi». Così i consiglieri comunali Gianluca Quacquarini e Francesco Rubini, rispettivamente del Movimento 5 Stelle e di Altra Idea di Città.

«L’incontro, oltre ad aver palesato gli evidenti deficit di democrazia e partecipazione relativi ad un progetto deciso unilateralmente dalla giunta senza alcun coinvolgimento della popolazione, ha offerto lo spettacolo di un Sindaco, nel solito silenzio dei suoi fedeli assessori, che, nascondendo il tutto dietro un piano regolatore vecchio di 30 anni, si è dimostrato deciso a non rimettere per nulla in discussione il progetto malgrado il generale mal contento dei residenti. Dunque il parcheggio si farà ed al massimo si potrà ragionare di qualche gentile concessione rispetto a posti riservati ai residenti ed uscita su Via Torrioni. Un parcheggio inutile e dannoso che non farà altro che aggiungere traffico e smog ad una città già in forte difficoltà con evidenti conseguenze dannose per il quartiere ed i residenti nell’area. È evidente che a questa amministrazione non interessa per nulla progettare la città in modo eco-sostenibile con politiche moderne su viabilità e mobilità. Come consiglieri comunali confermiamo o la nostra disponibilità a proseguire una mobilitazione necessaria contro l’ennesima opera dannosa per la città».