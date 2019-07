Parcheggio San Martino, Rubini e Quacquarini: «Si ascoltino i residenti»

«Nella giornata di ieri martedì 23 luglio i consiglieri comunali Francesco Rubini e Gianluca Quacquarini, alla presenza della presidentessa del CTP 1 Patrizia Santoncini, della consigliera di quartiere Valeria Campanella e del consigliere comunale Andrea Vecchietti, hanno incontrato una delegazione di residenti di Via Torrioni e Via Montebello». Così i due consiglieri comunali Francesco Rubini e Gianluca Quacquarini, rispettivamente di Altra Idea e Movimento 5 Stelle.

«Questi ultimi hanno rappresentato ai consiglieri la loro convinta contrarietà alla realizzazione del parcheggio San Martino la cui posizione risulta totalmente inadatta e incongruente con il quartiere. In particolare i residenti, fino ad oggi mai interpellati da nessuno, hanno manifestato la loro incredulità di fronte alla possibilità paventata dal progetto vincitore della gara di idee organizzata da Mobilità e Parcheggi di realizzare un’uscita dal nuovo parcheggio proprio su Via Torrioni, nella strettoia in discesa che porta dritta alla scuola elementare Faiani. Una possibilità totalmente illogica che andrebbe ad impattare pesantemente sul quartiere da tutti i punti di vista: paesaggistico, ambientale e della sicurezza, con l’introduzione di una pericolosa mole di traffico in una zona dagli spazi stretti, con abitazioni prospicienti e tantissimi bambini frequentanti la scuola adiacente. I residenti hanno condiviso con i consiglieri la necessità di informare la cittadinanza sulle problematiche ad oggetto dell’incontro e di mobilitarsi collettivamente per evitare l’ennesimo scempio alla città. Per raggiungere questi obiettivi i consiglieri ed i rappresentanti del CTP si sono impegnati nel fornire ai cittadini residenti tutto il sostegno possibile».