Riaprire il parcheggio al casello, i comuni di Falconara e Montemarciano d'accordo sulla proposta

Anche il Comune di Falconara condivide la richiesta del sindaco Damiano Bartozzi, rivolta alla società Autostrade per l’Italia, a favore della riapertura del parcheggio pubblico all’uscita del casello autostradale di Montemarciano, una struttura utilizzata da numerosi utenti dell’autostrada che ha permesso di non appesantire la viabilità comunale. Il terreno è di proprietà di Autostrade per l’Italia e ricade nel territorio di Falconara, che già nel 2005, ben 14 anni fa, aveva chiaramente espresso la volontà che l’area fosse utilizzata come parcheggio pubblico scambiatore, da mantenere aperto per permettere agli utenti di lasciare l’auto per imboccare l’autostrada a bordo di altri veicoli. La disposizione è contenuta nel documento allegato alla delibera di Giunta comunale 395 dell’8 luglio 2005, nel periodo in cui era in corso il confronto per la realizzazione della terza corsia: tra le osservazioni, il Comune di Falconara aveva formalmente chiesto ad Autostrade per l’Italia di «inserire, tra le opere da realizzarsi contestualmente all’ampliamento autostradale, la realizzazione di un parcheggio pubblico con funzione scambiatrice da collocare sull’area compresa tra il piazzale di esazione e la Strada Provinciale dell’ampiezza di circa 3mila metri quadri». A distanza di 14 anni l’attuale Giunta Signorini condivide l’impostazione del 2005, anche perché nel frattempo il parcheggio ha dimostrato la sua utilità proprio per le finalità indicate in delibera.