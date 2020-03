Prorogata al 4 aprile la sosta libera sugli stalli a pagamento e quelli a disco ora

FALCONARA - E' stata prorogata fino al 4 aprile la possibilità di parcheggiare gratuitamente in tutto il territorio comunale. Lo ha stabilito il sindaco Stefania Signorini, che ha siglato un’ordinanza con cui è prolungata di una settimana lo sospensione del pagamento della sosta su tutte le righe blu, per un totale di circa 1.100 stalli. Con lo stesso provvedimento è stata stabilita la possibilità di sostare negli stalli a disco orario (circa 5mila in tutto il territorio) senza limiti di orario, sempre fino al 4 aprile

In questo modo le persone che abitano nelle zone in cui la sosta è a pagamento o a disco orario, ma hanno una o più auto senza abbonamento annuale, costrette a rimanere a casa, potranno lasciare i veicoli parcheggiati senza l'obbligo pagare, né di spostare i veicoli dagli stalli a disco orario. Chi ha il permesso annuale per la sosta inoltre potrà parcheggiare in una qualsiasi zona della città, senza l’obbligo di rispettare la suddivisione del territorio operata per il rilascio dei permessi stessi, senza bisogno di compiere lunghi giri per trovare posto all’interno della propria zona. La sosta sarà gratuita anche per coloro che devono raggiungere ambulatori, uffici e negozi che garantiscono servizi essenziali, concentrati nella zona del centro. Resta sempre l'invito a rimanere a casa e a non uscire se non per motivi di lavoro, per necessità oggettiva o per motivi di salute.