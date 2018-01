Nuovi parcheggi in pieno centro, presentati i progetti per la realizzarli

SENIGALLIA – Presentati questa mattina i progetti per la realizzazione di tre nuovi parcheggi in prossimità del centro storico e precisamente in via Cellini, nella zona dello stadio e alla stazione ferroviaria.



«Tutti e tre i progetti – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – rappresentano una risposta alla necessità di ampliare l’offerta di posti auto in prossimità del centro storico, anche a fronte della crescita di turisti e visitatori registrata negli ultimi anni e che ha portato la nostra città a vivere pienamente la sua vocazione turistica, ben oltre la stagione estiva. Progetti, dunque, che andranno a vantaggio sia dei cittadini che delle attività economiche del centro. Ma non solo, gli interventi serviranno anche a riqualificare le aree dove verranno realizzati, come nel caso dei parcheggi in via Cellini e allo stadio, o a sottrarle dal degrado, come nel caso del parcheggio alla stazione».



Per quanto riguarda il parcheggio di via Cellini, il cantiere ha già preso avvio all’inizio della settimana. Si tratta di una struttura a tre livelli - i primi due seminterrati e coperti, il terzo scoperto – per un totale di circa 300 posti. Realizzato dalla SenParkTeck s.r.l., con il finanziamento di una banca del territorio, il nuovo parcheggio avrà tariffe agevolate, convenzionate con il Comune. Particolare cura è stata posta nella progettazione e nella scelta dei materiali, al fine di mitigare l’impatto visivo. Il risultato finale sarà una struttura leggera e modulare a graticcio, con finitura in acciaio corten, che collegherà il lungo muro di sostegno in cemento esistente con quella prefabbricata del parcheggio. La fioriera naturale che si creerà sul retro del muro alimenterà le diverse varietà di piante rampicanti e ricadenti, che ricoprendo il manufatto ne favoriranno l’integrazione ambientale.



«Quello del parcheggio di via Cellini – spiega l’assessore alla Pianificazione urbanistica Maurizio Memè - è un intervento strategico per la città. Attraverso investimenti privati, realizzeremo un’opera a servizio di tutta la collettività, per di più a pochi passi dal centro e adiacente a importanti strutture di servizio come l’ospedale, il seminario con la scuola media e gli impianti sportivi, la casa protetta e il poliambulatorio di via Campo Boario».



Alla stazione l’intervento sarà realizzato in accordo con Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria di parte dell’area, e prevede la realizzazione di 51 nuovi stalli di sosta (di cui 3 predisposti per la ricarica elettrica), che andranno ad aggiungersi ai 22 già esistenti e all’area riservata ai mezzi a due ruote sul lato nord della stazione. Il progetto prevede anche la creazione di un percorso pedonale protetto verso via Perilli. Anche in questo caso, grande cura è stata data alla mitigazione ambientale. Infatti, gli alberi pericolanti che sono stati abbattuti per acquisire lo spazio necessario alla realizzazione del parcheggio saranno sostituiti con essenze arboree e cespugli. L’esecuzione dei lavori è prevista tra i mesi di ottobre e dicembre di quest’anno.



Infine, l’intervento allo stadio, che andrà a completare quello già realizzato nel 2015con la bonifica dell’area ubicata in via dello Stadio, in posizione adiacente al parcheggio tra il “Bianchelli”, il vecchio Palazzetto dello Sport e il poliambulatorio. Anche qui l’obiettivo è riqualificare l’area creando ulteriori spazi per la sosta delle autovetture in una zona a forte richiesta di parcheggi. Oltre all’ampliamento, è prevista la manutenzione ordinaria delle strade limitrofe e di alcuni tratti di marciapiedi, nonché del parcheggio situato tra lo stadio e il liceo classico “Perticari”. Inoltre, verrà interessata dall’intervento anche via Montenero, fortemente usurata anche a causa del ripristino dei sottoservizi. In questo caso, la realizzazione dei lavori è prevista tra i mesi di aprile e giugno.