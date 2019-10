Il sindaco incontra Papa Francesco per il decennale della beatificazione di don Gnocchi

Anche il sindaco Stefania Signorini ha incontrato Papa Francesco nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, in occasione dell’udienza in Vaticano per celebrare il decennale della beatificazione di don Carlo Gnocchi. Il primo cittadino è stato invitato all’udienza dai rappresentanti del Centro Bignamini della Fondazione Don Gnocchi per rappresentare Falconara, il Comune che ospita la struttura. Sono state quasi 5mila le persone ricevute dal Pontefice, tra le quali pazienti e ospiti dei Centri con i loro familiari e accompagnatori, dipendenti, ex dipendenti e collaboratori, rappresentanti delle istituzioni delle nove regioni e delle nove città italiane che accolgono le strutture invitate.

Il sindaco Signorini ha avuto così la possibilità di stringere la mano a Papa Bergoglio. «Il trovarmi di fronte al Papa è stato un momento inaspettato – è il commento del sindaco Stefania Signorini – perché non mi aspettavo di avere la possibilità di incontrarlo direttamente. Quando ci siamo stretti la mano l’emozione è stata grande. Ho chiesto al Santo Padre una benedizione per la nostra comunità. Con grande orgoglio ho raccolto l’invito del Centro Bignamini, che rappresenta un’eccellenza del nostro territori. Da decenni la struttura falconarese, che dal 1989 è guidata dalla Fondazione Don Gnocchi, porta avanti un’attività preziosa rivolta tanto alle persone con gravi disabilità, quanti a tutti coloro che devono superare una disabilità temporanea, una missione per la quale vengono messe in campo grande professionalità, solidarietà, accoglienza e dedizione».