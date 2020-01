Panettone e Palaveneto, c'è la data stimata per la fine dei lavori

ANCONA - Panettone e Palaveneto chiusi per ristrutturazione, il tempo stimato per la conclusione dei lavori è stimato per il prossimo settembre. Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore allo sport Andrea Guidotti, in risposta all’interrogazione del consigliere M5S Gianluca Quacquarini.

«L’impegno è quello di concludere i lavori all’inizio della prossima stagione sportiva- ha detto Guidotti- ci sono stati dei disguidi con le società sportive, ma le ringrazio per la collaborazione e comprensione che hanno avuto. Hanno trovato spazi sia nelle strutture messe a disposizione dai vari assessorati che in quelle individuate privatamente».