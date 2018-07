Ostello della gioventù, Rubini (AIC): «Il Comune faccia chiarezza»

«L'ostello della gioventù di Via Lamaticci, dopo quasi vent'anni di attività al servizio della città, è ormai chiuso dal novembre scorso a causa di problemi statici. Ad annunciarne la riapertura è stato l'assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini che, a pochi giorni dal ballottaggio di domenica 24 giugno, prometteva una rimessa in attività della struttura in poche settimane». A parlare è Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città.

«Di parere diverso però sono gli ex gestori dell'ostello che non hanno tardato nello smentire l'assessore rimarcando l'inagibilità dell'immobile. Data l'importanza strategica per la città di una struttura dedicata alla ricezione a basso costo di giovani provenienti da tutto il mondo, con un'interrogazione urgente in Consiglio Comunale all'assessore Manarini, chiederemo di fare chiarezza una volta per tutte domandandogli se e quando l'ostello potrà riaprire e con quali modalità la giunta è intenzionata a raggiungere questo obiettivo. Il tempo della campagna elettorale è finito, i cittadini chiedono fatti».