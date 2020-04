Marche, Battistoni (FI): «Dati osservatorio salute sono severi ed errati. Marche non siano penalizzate»

«Mi sono fatto promotore, in Senato, di un'attività di sindacato ispettivo nei confronti del Ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo i dati che l'Osservatorio Nazionale della Salute ha reso noti, e che pongono le Marche in ultima posizione tra le Regioni che usciranno dalla pandemia Covid-19. Ho chiesto urgentemente chiarimenti sui metodi di statistica, sul perché non venga considerato l'andamento dei contagi più recenti e sul perché non venga presa in esame la relazione tra il numero dei tamponi eseguiti ed i relativi esiti positivi, da parte dell'Osservatorio». Così, in una nota stampa, il senatore Francesco Battistoni commissario regionale di Forza Italia Marche



«Non considerare le stime della popolazione effettivamente esposta al virus, è un evidente errore, grazie al quale, a rimetterci, non saranno certo le centinaia di persone coinvolte nelle task forces del governo, ma saranno solo e solamente le migliaia di imprese marchigiane, coi loro dipendenti, che rischiano fortemente di chiudere se l'uscita, prevista dall'Osservatorio per il 27 di giugno, venisse confermata. Anche il governatore Luca Ceriscioli dovrebbe fare qualcosa in più, non può affidare una battaglia così fondamentale ai comunicati stampa, significherebbe ignorare completamente il problema che molti sindaci di tutto il territorio, in maniera responsabile, hanno sollevato. La Regione ha elaborato dei calcoli molto precisi e che lasciano intendere un'uscita meno severa di quella del prevista dal Governo. Queste ragioni devono assolutamente essere fatte valere con il massimo impegno e maggiore tenacia».

