Sanità, Giorgia Meloni (Fdi): «Potenziare e non smantellare ospedali di Fabriano e Senigallia»

«Condivido totalmente le battaglie condotte dal sindaco di Pergola Francesco Baldelli e dagli altri sindaci del Patto di Piagge. I tagli nella sanità non vanno fatti sui presidi sanitari del territorio, si guardi ai veri sprechi». E' quanto ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e candidata premier, durante la sua recente visita a Pesaro e Ancona, accompagnata dal capolista di FdI al collegio Marche nord Antonio Baldelli.

«Si può operare per il ridimensionamento della spesa sanitaria, ma non lo si può fare sui presidi aperti nel territorio - prosegue Giorgia Meloni - lo si fa impedendo gli sprechi, come ad esempio una siringa, che da regione a regione costa dieci volte tanto. E siccome ce ne sono di sprechi di questo tipo nella sanità, si cominci a tagliare a chi ruba, non si tagli sui servizi ai cittadini. Ci sono ospedali in territori che la sinistra può considerare inutili, che rappresentano invece un luogo per salvare la vita delle persone. E anche se salvi la vita di una persona, vale la pena tenere quel presidio aperto. Si tagli da altre parti, noi siamo per una presenza delle strutture sanitarie assolutamente diffusa, soprattutto nei luoghi più piccoli e più difficili da raggiungere. Baldelli conclude: «Siamo l'unico partito che si è espresso a livello nazionale per la salvaguardia dei nostri ospedali di Fano, Urbino, Pergola, Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro ai quali si aggiungono quelli di Fabriano e Senigallia. Alcuni dei quali già riconvertiti dal Pd di Alessia Morani, Luca Ceriscioli e compagni, altri invece in via di smantellamento. Continueremo a difendere la sanità pubblica e i nostri ospedali con ogni mezzo che la legge ci mette a disposizione, organizzando insieme ai cittadini del nostro territorio una ribellione popolare nei confronti di questa sinistra che chiude i nostri ospedali e cancella il diritto alla salute dei cittadini».