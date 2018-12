Ospedale, situazione critica: «Mancano medici per pediatria e pronto soccorso»

«Le criticità dell'ospedale riguardano la mancanza di personale medico, con gravi carenze nei reparti di pediatria, riabilitazione, pronto soccorso e medicina; carenze che causano notevoli ripercussioni sul personale, sottoposto a turni ravvicinati e a forte stress». Lo ha detto il senatore Sergio Romagnoli, fabrianese 5 Stelle che nel weekend ha accompagnato all'ospedale cittadino i collega Pierpaolo Sileri, residente della commissione Igiene e Sanità al Senato, e Gaspare Marinello. I gruppo era nelle Marche per il convegno, ad Ancona, del neonato gruppo “Marche e Salute”, un gruppo apolitico formato da cittadini con l’obiettivo di tutelare e fare proposte per migliorare la sanità pubblica.

Alla visita all'ospedale di Fabriano hanno partecipato anche la parlamentare Patrizia Terzoni, il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli e Simona Lupini, assessore comunale ai Servizi alla persona. Il nosocomio è stato promosso per la «situazione positiva sullo stato di manutenzione e le condizioni dei vari ambienti – ha aggiunto Romagnoli – Per il personale stiamo analizzando la situazione con molta attenzione e scrupolo e domani, martedì, in commissione sanità, parleremo proprio delle Marche e sicuramente anche dell’ospedale fabrianese».