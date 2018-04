Ospedale Carlo Urbani, il M5S attacca: «Dopo un anno ancora criticità irrisolte»

Fortemente critico il M5S in un comunicato congiunto della Consigliera Regionale Romina Pergolesi e la Consigliera Comunale del M5S Jesi Claudia Lancioni, dopo due giorni dedicati ai problemi non risolti dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi: ieri durante la seduta della II Commissione Consiliare presso il Comune di Jesi alla quale era stato invitato l’Ing. Bevilacqua, Direttore Generale dell’AV2 e stamattina con un sopraluogo all’ospedale. In entrambe le occasioni, il M5S è tornato ad evidenziare le criticita’ rimaste irrisolte a distanza di un anno dall’ultima seduta di commissione consiliare dedicata all’argomento.

«Dopo una “sciolinata” di dati, a mio parere nemmeno troppo realistici, che hanno messo in evidenza solo le eccellenze dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi (umane e tecniche, che nessuno mette in discussione), il Direttore ha girato alla larga dai problemi reali e ben conosciuti del nosocomio cittadino», afferna Claudia Lancioni. «Il D.G. non ha mai accennato nulla sulle carenze organizzative/gestionali, anzi sulla questione “carenza di personale” ha puntato il dito sulla non partecipazione dei Medici ai bandi di concorso messi in atto dall’Area vasta 2 in questo modo cercando di allontanare da se la responsabilità della precarietà delle dotazioni organiche.» commenta la Consigliera Regionale Pergolesi che poi rincara la dose «Sulla situazione della broncopneumologia, sull’affollamento del pronto soccorso, sulla presenza infestante delle zanzare, sulla viabilità interna e sui parcheggi carenti, sulle infiltrazioni d’acqua non c’è stata alcuna riflessione costruttiva e lungimirante, nessun riferimento ad atti concreti ed efficaci e, di fatto, solo una riproposizione di promesse già note quanto disattese. Non è accettabile che si torni a parlare degli stessi problemi e delle stesse inefficienze dopo anni di discussioni e proposte, non è accettabile che non si sia tentato di raccogliere le idee messe in campo nella scorsa consiliatura, non è accettabile che i cittadini della vallesina debbano subire scelte discutibili di una direzione poco attenta alla necessità reale dell’utenza».