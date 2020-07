Sosta selvaggia, Ginnetti: «Dove sono i controlli? Ok la movida ma rispettare i residenti»

OSIMO- Per quanto l’Amministrazione si impegni per rendere la città un po’ più viva con eventi nei fine settimana estivi, non possiamo che notare ancora una volta la mancanza di organizzazione e controlli. Progetto Osimo Futura torna a ribadire la necessità di una maggiore presenza e incisività della Polizia Locale durante la movida.

«Le nuove panchine sistemate intorno alla Fontana della Pupa, molto discutibili anche per la scelta estetica, dovrebbero garantire il distanziamento. Evidentemente però, questa soluzione non basta per risolvere il problema in quanto i cittadini continuano a segnalarci, la sera, assembramenti fuori dai locali del centro. Per non parlare della sosta selvaggia- afferma Achille Ginnetti, capogruppo Progetto Osimo Futura-. Venerdì scorso ci hanno inviato delle foto relative a via Giulia: decine di auto parcheggiate sopra al marciapiede che impedivano il passaggio ai pedoni e soprattutto alle persone con disabilità o ai genitori con i passeggini. I cittadini ci hanno riferito di aver avvisato la Polizia Locale della situazione… Dove sono i controlli? In vista dei prossimi eventi, l’Amministrazione farà qualcosa per impedire la sosta selvaggia? Incentiverà l’utilizzo del maxi parcheggio? Organizzerà delle navette? Staremo a vedere… È necessario trovare un civile equilibrio tra le esigenze del divertimento e le persone che vivono in centro storico, soprattutto le più fragili».